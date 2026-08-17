Pechvogel Ngoumou verlässt Gladbach: "Er benötigt Spielpraxis"

SID 17.08.2026 • 23:01 Uhr Nathan Ngoumou widmet sich einer neuen Herausforderung im Ausland. Der Stürmer wurde bei der Borussia immer wieder von Verletzungen gestoppt.

Stürmer Nathan Ngoumou verlässt den Bundesligisten Borussia Mönchengladbach nach vier Jahren. Der 26-Jährige wechselt zum französischen Erstligisten OGC Nizza.

Die Gladbacher bestätigten am Montag den Abschied des 26-Jährigen. Der Pechvogel wurde immer wieder von Verletzungen gestoppt. In der vergangenen Saison war Ngoumou aufgrund eines im April 2025 erlittenen Achillessehnenrisses nicht zum Einsatz gekommen.

Gladbach: Schröder verabschiedet Ngoumou

„Nathan kommt aus einer langfristigen Verletzung und benötigt Zeit und Spielpraxis, um an sein altes Leistungsvermögen anknüpfen zu können“, sagte Gladbachs Sportchef Rouven Schröder: „Das sind Dinge, die wir ihm aufgrund der Konkurrenzsituation nicht bieten können.“