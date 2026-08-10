Ausgeschlossener WM-Schiri vor großem Debüt

SID 10.08.2026 • 17:05 Uhr Die UEFA setzt auf den Referee, der bei der von der FIFA organisierten WM nicht in die USA einreisen durfte.

Der somalische Schiedsrichter Omar Artan blickt seinem Einsatz beim europäischen Supercup zwischen Paris St. Germain und Aston Villa mit großer Vorfreude entgegen. „Als wir diesen Anruf erhielten, war das für mich und meine Familie wirklich ein sehr, sehr glücklicher Moment“, sagte der 34-Jährige: „Es gibt eine große somalische Gemeinschaft in Europa und in Österreich, und sie sind überglücklich, dass ich ein solches Spiel leiten darf.“

Nach dem Artan vor der Weltmeisterschaft die Einreise in die USA verweigert worden war, nominierte ihn die Europäische Fußball-Union (UEFA) schnell für ihren Supercup am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) in Salzburg. „Das wird mein erstes Spiel in Europa sein. Abenteuer zu erleben, Erinnerungen zu sammeln und Neues zu lernen, ist immer toll“, sagte Artan: „Ich hatte Glück, aber ich habe sehr hart dafür gearbeitet, hier zu sein, und ich bin wirklich stolz.“

Artan bei der WM ausgeschlossen

Nach dem Platzen des WM-Traums habe er „eine sehr schwere Zeit“ durchlebt, führte Afrikas Schiedsrichter des Jahres 2025 aus: „Viele Menschen haben Mitgefühl mit mir, denn wenn jemand viele Jahre lang gearbeitet hat und etwas tun soll, es dann aber nicht mehr kann, ist das eine große Herausforderung.“ Er wisse die weltweite Unterstützung „sehr zu schätzen“. Bei seiner Rückkehr in die Heimat war er am Flughafen in Mogadischu begeistert empfangen worden.