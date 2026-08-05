30-Millionen-Transfer fix! Bayer holt Grimaldo-Nachfolger

SID 05.08.2026 • 10:30 Uhr Nach dem Abgang von Alejandro Grimaldo holt Bayer Leverkusen einen Nachfolger. Die Ablöse beläuft sich auf rund 30 Millionen Euro.

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat auf den Abgang von Alejandro Grimaldo reagiert und dessen spanischen Landsmann Miguel Gutiérrez verpflichtet. Wie der Werksklub am Mittwoch bekannt gab, kommt der 25 Jahre alte Linksverteidiger vom italienischen Vizemeister SSC Neapel und unterschrieb einen Vertrag bis 2031. Laut übereinstimmenden Medienberichten liegt die Ablöse bei rund 30 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen.

„Miguel Gutiérrez ist ein spielstarker und offensiv ausgerichteter Verteidiger, der gut zu unserer Mannschaft passt. Mit ihm haben wir ein neues, sehr belebendes Element für unsere Werkself implementiert“, sagte Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes. „Miguel ist ein super Fußballer, unsere absolute Wunschlösung auf dieser Position.“

Leverkusen holt Grimaldo-Nachfolger

Grimaldo war im Juni für 25 Millionen Euro Ablöse zu Atlético Madrid gewechselt. „Wenn Grimaldo letztes Jahr gegangen wäre, wäre Miguel schon da der Kandidat gewesen. Er ist Grimaldo in vielen Komponenten ähnlich“, hatte Rolfes zuletzt bereits gesagt.