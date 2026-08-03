Gyros im Olympia-Grill: BVB stellt Karetsas vor

SID 03.08.2026 • 12:43 Uhr Der BVB bestätigt den zweitteuersten Zugang der Vereinsgeschichte auf kuriose Weise.

Mit Gyros und Tsatsiki hat Borussia Dortmund auf kuriose Weise den griechischen Fußball-Nationalspieler Konstantinos Karetsas präsentiert. Im Schnellimbiss „Olympia-Grill“ in Kamen stellte sich Karetsas am Montag als Sommerzugang vor, das 18 Jahre alte Supertalent kommt vom KRC Genk für die Zehner-Position und erhält einen Fünfjahresvertrag bis 2031.

„Wir gewinnen einen Spieler, der mit gerade einmal 18 Jahren schon enorme Fähigkeiten besitzt“, sagte Sport-Geschäftsführer Lars Ricken. „Trotz all der Qualität, die er schon mitbringt, sehen wir in ihm noch Potenzial, das wir gemeinsam ausschöpfen wollen.“ Der neue Sportdirektor Ole Book betone, Karetsas werde den BVB „mit seiner Kreativität und seiner Spielintelligenz bereichern. Er ist technisch sehr versiert und besitzt die Fähigkeit, in engen Räumen schnelle Lösungen zu finden, speziell im letzten Drittel.“

Karetsas steht im Ruf eines großen Versprechens mit magischem linkem Fuß. Er wird mit bis zu 33 Millionen Euro Ablöse der zweitteuerste Transfer der Vereinsgeschichte nach Ousmane Dembélé 2016. Seine Verpflichtung ist ein weiterer Ausweis einer Transferwende des Vize-Meisters: Weg von Spielern, die zwar gestanden sind, aber ohne große Fantasie kommen, hin zum einstigen Erfolgsmodell der großen Talente, die möglicherweise alsbald ganz woanders begehrt werden. So war es auch bei Dembélé, der 2017 nach nur einer Saison beim BVB für das Dreifache der investierten 35 Millionen Euro zum FC Barcelona weiterzog – zuzüglich Boni.