„Harter Schlag“: Werder bis Jahresende ohne Stage

SID 30.08.2026 • 15:22 Uhr Der Däne hatte sich im Abschlusstraining vor dem Bundesliga-Spiel beim SC Freiburg eine schwere Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen.

Werder Bremen muss bis zum Jahresende auf Mittelfeldspieler Jens Stage verzichten. Wie die Hanseaten kurz vor ihrem Bundesliga-Auftaktspiel beim SC Freiburg am Sonntagnachmittag bekanntgaben, zog sich der 29 Jahre alte Däne im Abschlusstraining am Samstag eine schwere Muskelverletzung im Oberschenkel zu. Dies hätten abschließende Untersuchungen am Sonntagvormittag ergeben.