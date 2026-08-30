Werder Bremen muss bis zum Jahresende auf Mittelfeldspieler Jens Stage verzichten. Wie die Hanseaten kurz vor ihrem Bundesliga-Auftaktspiel beim SC Freiburg am Sonntagnachmittag bekanntgaben, zog sich der 29 Jahre alte Däne im Abschlusstraining am Samstag eine schwere Muskelverletzung im Oberschenkel zu. Dies hätten abschließende Untersuchungen am Sonntagvormittag ergeben.
„Harter Schlag“: Werder bis Jahresende ohne Stage
Der Däne hatte sich im Abschlusstraining vor dem Bundesliga-Spiel beim SC Freiburg eine schwere Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen.
Fällt monatelang aus: Jens Stage
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„Aufgrund der Schwere der Verletzung gehen wir nicht davon aus, dass Jens in diesem Jahr noch mal auf dem Platz stehen wird“, sagte Trainer Daniel Thioune. „Für uns als Mannschaft ist es natürlich ein harter Schlag, weil Jens auf und neben dem Platz ein absoluter Leistungsträger unseres Teams ist“, ergänzte er.