Bittere Hiobsbotschaft für Werder Bremen!

Julius Schamburg 30.08.2026 • 15:25 Uhr Jens Stage verletzt sich schwer. Der Mittelfeldspieler von Werder Bremen fällt mehrere Monate aus. Cheftrainer Daniel Thioune leidet mit dem 29-Jährigen.

Schlechte Nachrichten für Werder Bremen: Jens Stage fällt monatelang aus – das gab der Verein am Sonntagnachmittag offiziell bekannt.

Stage hatte sich im Abschlusstraining am Samstag eine schwere Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen. Der Dauerbrenner verpasst nicht nur das Bundesliga-Spiel gegen den SC Freiburg . Er wird „mehrere Monate nicht zur Verfügung stehen. Das ergaben abschließende Untersuchungen am Sonntagvormittag.“

Thioune: „Ein harter Schlag für uns als Mannschaft“

Cheftrainer Daniel Thioune wird wie folgt zitiert: „Es tut mir wahnsinnig leid für Jens und wir werden nun alles tun, damit seine Genesung bestmöglich verläuft und er so bald wie möglich wieder fit wird. Aufgrund der Schwere der Verletzung gehen wir allerdings nicht davon aus, dass Jens in diesem Jahr noch mal auf dem Platz stehen wird. Für uns als Mannschaft ist es natürlich auch ein harter Schlag, weil Jens natürlich auf und neben dem Platz ein absoluter Leistungsträger unseres Teams ist.“