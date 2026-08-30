Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Bundesliga
Bundesliga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
WEISSE WESTE
TEAMS
TORJÄGER
Bundesliga>

Bittere Hiobsbotschaft für Werder Bremen!

„Harter Schlag“ für Werder

Jens Stage verletzt sich schwer. Der Mittelfeldspieler von Werder Bremen fällt mehrere Monate aus. Cheftrainer Daniel Thioune leidet mit dem 29-Jährigen.
Unruhe, Transfer-Frust und mehrere Baustellen: Bei Werder Bremen war in diesem Sommer einiges los. Von Musahs Beraterwirbel über den Coulibaly-Verkauf bis zum Reis-Shitstorm. Auch sportlich lief die Vorbereitung alles andere als optimal. Jetzt stehen Daniel Thioune und Clemens Fritz vor wichtigen Aufgaben.
Julius Schamburg
Jens Stage verletzt sich schwer. Der Mittelfeldspieler von Werder Bremen fällt mehrere Monate aus. Cheftrainer Daniel Thioune leidet mit dem 29-Jährigen.

Schlechte Nachrichten für Werder Bremen: Jens Stage fällt monatelang aus – das gab der Verein am Sonntagnachmittag offiziell bekannt.

Stage hatte sich im Abschlusstraining am Samstag eine schwere Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen. Der Dauerbrenner verpasst nicht nur das Bundesliga-Spiel gegen den SC Freiburg (LIVETICKER). Er wird „mehrere Monate nicht zur Verfügung stehen. Das ergaben abschließende Untersuchungen am Sonntagvormittag.“

Thioune: „Ein harter Schlag für uns als Mannschaft“

Cheftrainer Daniel Thioune wird wie folgt zitiert: „Es tut mir wahnsinnig leid für Jens und wir werden nun alles tun, damit seine Genesung bestmöglich verläuft und er so bald wie möglich wieder fit wird. Aufgrund der Schwere der Verletzung gehen wir allerdings nicht davon aus, dass Jens in diesem Jahr noch mal auf dem Platz stehen wird. Für uns als Mannschaft ist es natürlich auch ein harter Schlag, weil Jens natürlich auf und neben dem Platz ein absoluter Leistungsträger unseres Teams ist.“

In der vergangenen Saison kam der Mittelfeldspieler in 29 Bundesliga-Spielen auf zehn Tore und zwei Assists. Nun wird Werder erstmal eine Zeit ohne den spielstarken Dänen auskommen müssen.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite