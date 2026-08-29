Historischer Youngster-Einsatz beim HSV

Lars Hinzberg 29.08.2026 • 20:22 Uhr Beim Gastspiel des HSV gegen Borussia Dortmund beorderte Merlin Polzin Youngster Louis Lemke direkt in die Anfangsformation. Nur ein Spieler war bei seinem ersten Startelfeinsatz noch jünger – der spielte damals für den BVB.

Vor einem ausverkauften Signal-Iduna-Park durfte Louis Lemke am Samstagabend sein Bundesliga-Startelfdebüt für den HSV feiern. Eine eindrückliche Kulisse, die den Druck für den Youngster nicht unbedingt kleiner werden ließ.

Mit 16 Jahren und 325 Tagen ist der Linksverteidiger der zweitjüngste Starter der Bundesliga-Geschichte, das vermeldet der Daten-Anbieter Opta.

Neuland ist die große Bühne für Lemke jedoch nicht. Am vorletzten Spieltag der vergangenen eSaison brachte Merlin Polzin den Senkrechtstarter in der Nachspielzeit gegen den SC Freiburg ins Spiel und machte ihn so zum jüngsten Bundesliga-Spieler der Vereinsgeschichte. Im Erstrundenmatch des DFB-Pokals traf er zuletzt obendrein zum 3:0-Endstand gegen den SC Verl und wurde damit auch noch zum jüngsten Pflichtspieltorschützen des HSV.

Historischer Einsatz für Louis Lemke beim HSV

Im Sommer spielte sich das Eigengewächs vermehrt in den Fokus seines Trainers und profitierte auch von der Abwesenheit des Schweizer WM-Fahrers und Platzhirsches auf der linken Seite, Miro Muheim.

In Dortmund fehlte Muheim nun verletzt und machte damit den Weg frei für Lemke. Ein Start nach Maß war es mit den Hanseaten jedoch nicht: Bereits zur Halbzeit lag man beim Vizemeister mit 0:2 zurück. Lemke zeigte eine ordentliche Leistung und wurde in der 89. Minute ausgewechselt.

Nur Moukoko war jünger als Lemke

Lediglich ein Spieler war bei seinem ersten Einsatz von Beginn an noch jünger als der Hamburger. Im zarten Alter von 16 Jahren und 25 Tagen stand Rekordmann Youssoufa Moukoko am 12. Spieltag der Saison 2020/21 für den BVB gegen Werder Bremen in der Anfangsformation.