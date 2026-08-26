Hoeneß bestätigt: Undav neuer VfB-Kapitän

SID 26.08.2026 • 13:27 Uhr Der Nationalspieler löst Atakan Karazor ab, der seinen Stammplatz verloren hat.

Publikumsliebling Deniz Undav führt den VfB Stuttgart als Kapitän in die neue Bundesliga-Saison. Der Fußball-Nationalspieler und bisherige Stellvertreter rückt für Atakan Karazor auf, der seinen Stammplatz verloren hat. Das bestätigte Trainer Sebastian Hoeneß vor dem Auftakt am Freitag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) beim FC Bayern.

„Deniz ist ein Spieler, der sehr häufig auf dem Platz steht und als verlängerter Arm agieren kann. Über sein Standing in der Mannschaft, der Stadt und der Region braucht man nicht sprechen. Er steht für den Erfolg und den Aufschwung des VfB“, sagte Hoeneß am Donnerstag.

Undav trug die Spielführerbinde zuletzt bereits im Erstrundenspiel des DFB-Pokals bei Drittligist Hansa Rostock (4:0) und zuvor hin und wieder als Vertreter von Karazor, der das Amt zwei Jahre lang inne hatte. „Ata war ein absolut würdiger VfB-Kapitän. Er wird immer in Erinnerung bleiben als derjenige, der den Pokal in die Luft gestreckt hat“, sagte Hoeneß über den Anführer beim Cupsieg 2025.

Undav hatte seinen Vertrag beim VfB erst in diesem Sommer bis 2029 verlängert. Bei der WM war der 30-Jährige als Super-Joker teils einer der wenigen Lichtblicke in der abermals früh gescheiterten deutschen Nationalmannschaft.

Mit dem VfB startet er in München in die Bundesliga-Saison. „Alles muss passen“, sagte Hoeneß über das Vorhaben, aus der Allianz Arena etwas mitzunehmen. Der Rekordmeister habe im Franz-Beckenbauer-Supercup in Dortmund (2:1) „gezeigt, dass sie wieder da sind“.

Dennoch sei es der „Anspruch“ des VfB, die Bayern „zu ärgern“. Dass einer seiner Kollegen seine Mannschaft aber schon als möglichen Meister nannte, sieht Hoeneß kritisch. „Man muss da die Kirche im Dorf lassen.“