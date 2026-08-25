Hoeneß vermeidet Europapokal-Ansage: „Nicht in der Lage“

SID 25.08.2026 • 14:02 Uhr Zum dritten Mal in Folge spielt der VfB Stuttgart in dieser Saison international. Zum Standard wollen das die Schwaben aber noch nicht ausrufen.

Trainer Sebastian Hoeneß vom VfB Stuttgart will trotz der dritten Teilnahme am Europapokal in Folge kein entsprechendes Saisonziel ausrufen. „Wir sind noch nicht in der Lage, um wie selbstverständlich internationale Ansprüche zu erheben. Zwar haben wir uns jetzt dreimal hintereinander für den Europapokal qualifiziert, aber nicht dreimal über die Platzierung in der Bundesliga“, sagte der 44-Jährige vor dem Auftaktspiel beim FC Bayern am Freitag (20.30 Uhr/Sky und Sat.1) im Interview mit Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten (Mittwochausgaben).

Die Schwaben hatten sich in der vergangenen Saison als Tabellenvierter wie schon vor zwei Jahren über die Liga für die Champions League qualifiziert. Zuvor hatten sie als Pokalsieger an der Europa League teilgenommen, in der Liga hatten sie damals den neunten Platz belegt.