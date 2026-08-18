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Hoffenheim: Baumann bleibt TSG-Kapitän

Baumann bleibt Hoffenheim-Kapitän

Oliver Baumann ist weiter Kapitän der TSG Hoffenheim. Trainer Christian Ilzer bestätigte den Nationalkeeper im Amt. Stellvertreter sind Wouter Burger und Andrej Kramaric.
Die Torwart-Thematik ist ein heißes Thema beim DFB. Nun sprach auch Oliver Baumann offen über sein Verhältnis zu Manuel Neuer und die Situation um seine Person.
SID
Oliver Baumann ist weiter Kapitän der TSG Hoffenheim. Trainer Christian Ilzer bestätigte den Nationalkeeper im Amt. Stellvertreter sind Wouter Burger und Andrej Kramaric.

Nationaltorwart Oliver Baumann bleibt Kapitän bei der TSG Hoffenheim. Vor dem anstehenden Pflichtspielauftakt im DFB-Pokal bestätigte Trainer Christian Ilzer den 36-Jährigen im Amt, wie der Fußball-Bundesligist am Dienstag mitteilte.

Baumann hatte die Kapitänsbinde im Dezember 2022 von Benjamin Hübner übernommen. Als Baumanns Stellvertreter wurden Mittelfeldmann Wouter Burger und Stürmer Andrej Kramaric bestimmt.

Bundesliga: Baumann spielt seit 2014 für Hoffenheim

Baumann war im Sommer 2014 zur TSG gewechselt und gehört seitdem zum Stammpersonal. Er kommt für den Verein bislang auf 392 Einsätze in der Bundesliga.

Die Hoffenheimer treffen am Samstag im DFB-Pokal auf den FC Erzgebirge Aue (15.30 Uhr/Sky). Den ersten Spieltag der Bundesliga bestreitet die Mannschaft am 29. August beim FC Köln.

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