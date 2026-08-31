Hoffenheim leiht Neuzugang Vogt direkt wieder aus

SID 31.08.2026 • 15:55 Uhr Die TSG Hoffenheim leiht einen Neuzugang direkt wieder aus. Der Stürmer ist Opfer des geplatzten Asllani-Transfers.

Noch kein Pflichtspiel absolviert – und schon wieder weg: Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim verleiht seinen Neuzugang Alessandro Vogt bis zum Saisonende an Erstliga-Absteiger 1. FC Heidenheim. Der 21 Jahre alte Stürmer war erst vor wenigen Wochen für eine Ablösesumme in Höhe von 2,7 Millionen Euro vom Schweizer Vizemeister FC St. Gallen in den Kraichgau gewechselt.

„Wir sind zusammen mit Alessandro zu dem Schluss gekommen, dass eine Leihe aufgrund der aktuellen Personalsituation in unserem Kader der beste Schritt ist“, sagte Lizenzmannschaft-Direktor Paul Pajduch.

Vogt sollte eigentlich Asllani ersetzen

„Für ihn ist es entscheidend, regelmäßig auf möglichst hohem Niveau zu spielen. In Heidenheim bekommt er die Chance, Spielpraxis und Erfahrungen im deutschen Profifußball zu sammeln.“