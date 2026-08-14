Hoffenheim: Tohumcu-Leihe nach Salzburg

SID 14.08.2026 • 21:03 Uhr Der viermalige U21-Nationalspieler Tohumcu soll in Österreich Spielminuten sammeln.

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim verleiht Mittelfeldspieler Umut Tohumcu nach Österreich an Red Bull Salzburg. Der 22-Jährige, teilte die TSG am Freitag mit, solle dort „auf hohem nationalen und internationalen Niveau weitere Spielpraxis sammeln“. Salzburg, vergangenes Jahr Meisterschaftsdritter, steht in der Playoff-Runde zur Teilnahme an der Europa League.

„Umut hat die komplette Vorbereitung mit uns absolviert und wir haben uns in den vergangenen Wochen intensiv und sehr offen über seine weitere sportliche Entwicklung ausgetauscht. Gemeinsam sind wir zu der Überzeugung gekommen, dass die Leihe nach Salzburg für ihn eine Top-Möglichkeit ist“, sagte der Hoffenheimer Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker.

Tohumcu soll in Salzburg durchstarten