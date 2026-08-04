Hoffenheim verlängert mit Stammspieler

SID 04.08.2026 • 10:29 Uhr Hoffenheim setzt auf Kontinuität und verlängert mit dem nächsten Stammspieler. Die Vertragslaufzeit von Wouter Burger bleibt jedoch ein Geheimnis.

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat Leistungsträger Wouter Burger langfristig an sich gebunden. Wie die Kraichgauer mitteilten, unterschrieb der Mittelfeldspieler vorzeitig einen neuen Vertrag. Über die exakte Laufzeit machte der Verein keine Angaben.

Der 25-Jährige war im Sommer 2025 von Stoke City zur TSG gewechselt und entwickelte sich sogleich zum Stammspieler. In 32 Pflichtspielen gelangen ihm fünf Tore und neun Vorlagen.

„Die Verlängerung ist ein beeindruckendes Signal der Kontinuität und ein Signal unserer gewachsenen Attraktivität für ambitionierte Spieler“, sagte Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker. Der Niederländer sei „defensiv wie offensiv mit seiner Physis und seinem Spielverständnis ein absoluter Leader“.

Burger verlängert: „Will meinen Beitrag leisten“

Für ihn passe „alles“ bei den Hoffenheimern, ergänzte Burger selbst: „Ich spüre die Ambitionen dieses Teams und will meinen Beitrag leisten, dass wir unsere Ziele erreichen.“