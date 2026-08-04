Hoffenheim verlängert mit Stammspieler

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat Leistungsträger Wouter Burger langfristig an sich gebunden. Wie die Kraichgauer mitteilten, unterschrieb der Mittelfeldspieler vorzeitig einen neuen Vertrag. Über die exakte Laufzeit machte der Verein keine Angaben.
Hoffenheim bindet Leistungsträger
Der 25-Jährige war im Sommer 2025 von Stoke City zur TSG gewechselt und entwickelte sich sogleich zum Stammspieler. In 32 Pflichtspielen gelangen ihm fünf Tore und neun Vorlagen.
„Die Verlängerung ist ein beeindruckendes Signal der Kontinuität und ein Signal unserer gewachsenen Attraktivität für ambitionierte Spieler“, sagte Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker. Der Niederländer sei „defensiv wie offensiv mit seiner Physis und seinem Spielverständnis ein absoluter Leader“.
Burger verlängert: „Will meinen Beitrag leisten“
Für ihn passe „alles“ bei den Hoffenheimern, ergänzte Burger selbst: „Ich spüre die Ambitionen dieses Teams und will meinen Beitrag leisten, dass wir unsere Ziele erreichen.“
Er wolle auch „abseits des Rasens vorangehen und mehr Verantwortung übernehmen“, führte er aus. Die Hoffenheimer setzen damit weiter auf Kontinuität in ihrem Kader, es ist bereits die neunte vorzeitige Vertragsverlängerung im Jahr 2026. Burger hatte alle niederländischen Junioren-Nationalmannschaften durchlaufen, über die TSG versucht er sich nun auch fürs A-Team zu empfehlen.