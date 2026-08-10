Hoffenheim verleiht Zeitler an Paderborn

SID 10.08.2026 • 15:42 Uhr Der 19-Jährige Zeitler soll beim Aufsteiger Bundesliga-Erfahrung sammeln.

Fußball-Bundesligist SC Paderborn leiht Offensivspieler Deniz Zeitler für ein Jahr von der TSG Hoffenheim aus. Wie die Kraichgauer am Montag mitteilten, soll der 19-Jährige beim Aufsteiger Bundesliga-Erfahrung sammeln.

„Deniz hat in seinem ersten Jahr bei uns eine sehr positive Entwicklung genommen“, sagte Paul Pajduch, Sportdirektor der Hoffenheimer Lizenzmannschaft: „Das Wichtigste für die Entwicklung von jungen Spielern ist regelmäßige Spielzeit auf höchstmöglichem Niveau.“