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Hoffenheim verleiht Zeitler an Paderborn

Hoffenheim verleiht Top-Talent

Der 19-Jährige Zeitler soll beim Aufsteiger Bundesliga-Erfahrung sammeln.
Nach dem gewonnen Relegationsrückspiel gegen Wolfsburg freuen sich die Fans vom SC Paderborn auf die Rückkehr in die Bundesliga. Nach dem Spiel kommt es dabei rund um den Paderborner Filip Bilbija zu einer kuriosen Szene.
SID
Der 19-Jährige Zeitler soll beim Aufsteiger Bundesliga-Erfahrung sammeln.

Fußball-Bundesligist SC Paderborn leiht Offensivspieler Deniz Zeitler für ein Jahr von der TSG Hoffenheim aus. Wie die Kraichgauer am Montag mitteilten, soll der 19-Jährige beim Aufsteiger Bundesliga-Erfahrung sammeln.

„Deniz hat in seinem ersten Jahr bei uns eine sehr positive Entwicklung genommen“, sagte Paul Pajduch, Sportdirektor der Hoffenheimer Lizenzmannschaft: „Das Wichtigste für die Entwicklung von jungen Spielern ist regelmäßige Spielzeit auf höchstmöglichem Niveau.“

Zeitler war im Sommer 2025 aus Ingolstadt nach Hoffenheim gewechselt und hatte in der vergangenen Saison 15 Tore für die U23-Mannschaft in der 3. Liga erzielt. Zudem durchlief er mehrere U-Nationalmannschaften des Deutschen Fußball-Bundes (DFB).

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