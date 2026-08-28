TSG Hoffenheim verkündet Asllani-Entscheidung

SID 28.08.2026 • 11:55 Uhr Die Kraichgauer treten am ersten Spieltag ohne ihren besten Torschützen der Vorsaison an.

Bundesligist TSG Hoffenheim muss zum Saisonstart noch auf Toptorjäger Fisnik Asllani verzichten. „Bei Fis wird es noch nicht ganz für den Kader reichen“, sagte Trainer Christian Ilzer vor dem Auftaktspiel gegen den 1. FC Köln.

Nach seinem wegen „medizinischer Bedenken“ gescheiterten Wechsel zu RB Leipzig war der 24-Jährige mit etwas Trainingsrückstand in die finale Phase der Vorbereitung gegangen, zusätzlich wurde er von kleineren Knieproblemen ausgebremst.

So ist der Stand bei Hoffenheim-Star Kramaric

„Er wird Schritt für Schritt mehr am Mannschaftstraining teilnehmen“, kündigte Ilzer an. Dort seit zwei Wochen wieder vollständig integriert ist Spielmacher Andrej Kramaric, der nach seiner Leisten-Operation „sehr gute Fortschritte“ mache. Fehlen wird am Samstag (15.30 Uhr) noch Flügelspieler Alexander Prass wegen einer Muskelverletzung im Adduktorenbereich, Tim Lemperle fehlt wegen einer Gelb-Rot-Sperre aus der Vorsaison und kehrt somit nicht an die alte Wirkungsstätte zurück.