HSV nach Auftaktpleite: "Verdammt viel arbeiten"

SID 30.08.2026 • 10:27 Uhr Trainer Merlin Polzin geht mit seiner Mannschaft nach dem 0:2 bei Borussia Dortmund hart ins Gericht.

Merlin Polzin schaute grimmig. Der Trainer des Hamburger SV war vor allem mit dem Auftritt seiner Mannschaft in der ersten Halbzeit bei Borussia Dortmund alles andere als zufrieden.

„Wir waren 45 Minuten lang nicht der HSV, der wir sein wollen“, sagte Polzin nach dem 0:2 (0:2) zum Bundesliga-Auftakt und fuhr mit dem Gefühl nach Hause, „dass wir verdammt viel und hart arbeiten müssen, um ein anderes Gesicht zu zeigen.“

Nachdem die Hanseaten in der ersten Hälfte nahezu überrannt wurden, kam der HSV dann in der zweiten Halbzeit in der Saison an – doch da war es schon zu spät. „Es ist ein Moment für uns, um daraus zu lernen und die nächsten Schritte zu gehen“, sagte Polzin, der mit seinem Team am kommenden Wochenende zu Hause auf den FSV Mainz 05 trifft.