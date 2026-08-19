HSV zum Saisonstart ohne Omari

Der Hamburger SV muss zum Saisonstart verletzungsbedingt auf Innenverteidiger Warmed Omari verzichten. Bei dem 26-Jährigen seien seit dem Testspiel gegen den OSC Lille am 8. August (2:2) „wiederkehrende Probleme im Schulterbereich“ festgestellt worden, wie der Bundesligist am Mittwoch mitteilte.
HSV mit Verletzungssorgen vor Auftakt
Warmed Omari fällt zum Saison-Auftakt verletzt aus. Der Innenverteidiger leidet an einer Schulterblessur.
Die Verletzung werde konservativ behandelt, Omari „vorerst nicht zur Verfügung stehen“ und damit „den Pflichtspielstart in die Saison“ verpassen.
Genaue Ausfallzeit von Omari offen
Wie lange genau der Rechtsfuß voraussichtlich ausfällt, teilten die Hamburger nicht mit. Zuvor hatte der HSV die Ausleihe von Innenverteidiger Sebastiaan Bornauw vom englischen Erstligisten Leeds United perfekt gemacht.
Im ersten Pflichtspiel der Saison trifft der HSV am kommenden Montag in der ersten Runde des DFB-Pokals auf den SC Verl, zum Start der Bundesliga muss die Mannschaft von Trainer Merlin Polzin bei Borussia Dortmund (29. August) antreten.