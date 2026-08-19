HSV zum Saisonstart ohne Omari

SID 19.08.2026 • 16:28 Uhr Warmed Omari fällt zum Saison-Auftakt verletzt aus. Der Innenverteidiger leidet an einer Schulterblessur.

Der Hamburger SV muss zum Saisonstart verletzungsbedingt auf Innenverteidiger Warmed Omari verzichten. Bei dem 26-Jährigen seien seit dem Testspiel gegen den OSC Lille am 8. August (2:2) „wiederkehrende Probleme im Schulterbereich“ festgestellt worden, wie der Bundesligist am Mittwoch mitteilte.

Die Verletzung werde konservativ behandelt, Omari „vorerst nicht zur Verfügung stehen“ und damit „den Pflichtspielstart in die Saison“ verpassen.

Genaue Ausfallzeit von Omari offen

Wie lange genau der Rechtsfuß voraussichtlich ausfällt, teilten die Hamburger nicht mit. Zuvor hatte der HSV die Ausleihe von Innenverteidiger Sebastiaan Bornauw vom englischen Erstligisten Leeds United perfekt gemacht.