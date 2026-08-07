Hütter schwärmt: 60.000 Fans lockten ihn zurück

SID 07.08.2026 • 21:55 Uhr Nach der Zeit in Monaco freut sich der 56-Jährige wieder auf die Atmosphäre in der Bundesliga.

Trainer Adi Hütter hat auch wegen der Atmosphäre in der Fußball-Bundesliga und speziell bei Eintracht Frankfurt den Schritt zurück nach Deutschland gemacht. „In Frankfurt läuft man die Stiege hoch, und da sind 60.000 enthusiastische Fans. Das habe ich schon vermisst – und deshalb auch wieder gesucht“, sagte der 56-Jährige dem kicker.

Hütter hatte die Eintracht schon von 2018 bis 2021 trainiert, zuletzt war er Coach beim französischen Ex-Meister AS Monaco. „In Monaco gibt es eine Laufbahn um den Platz. Wenn man da aus der Kabine kommt, sind 7000, 8000 Zuschauer beisammen, und die sind auch noch weit weg“, sagte er über den Unterschied.

Vor seiner zweiten Amtszeit bei den Hessen habe er „das Gefühl, als wäre ich nie weg gewesen und würde nach Hause kommen. Die Eintracht wuchs mir damals schon ans Herz“, sagte er. Hütter hatte Frankfurt 2021 in Richtung Borussia Mönchengladbach verlassen, was viele Fans ihm damals übel genommen hatten.

Für die kommende Saison will Hütter anders als sein umstrittener Vorgänger Albert Riera nicht nur auf Manndeckung setzen. „Die Arbeit von Kollegen zu kommentieren, steht mir nicht zu. Aber ich möchte, dass wir auch in der Raumdeckung verteidigen, ballorientiert verschieben und in der Abwehr immer Überzahl herstellen“, so Hütter.