Hummels: BVB „gespickt mit potenziellen Weltklasse-Talenten“

SID 31.08.2026 • 15:06 Uhr Der Weltmeister von 2014 sieht seine Dortmunder gut gerüstet für die neue Saison.

Klub-Ikone Mats Hummels sieht Borussia Dortmund für diese Saison stark aufgestellt und hat den Verantwortlichen des Fußball-Bundesligisten ein sehr gutes Transfer-Zeugnis ausgestellt. „Das ist eine furchtbar spannende Mannschaft, eine sehr starke Mischung – und genau das, was den BVB immer ausgemacht hat“, sagte der Weltmeister von 2014 in einer Prime-Video-Runde am Montag.

Kritik, dass es der Mannschaft von Niko Kovac an „Erfahrung, Tiefe und Reife“ fehle, „sehe ich nicht so“, sagte Hummels. Der BVB sei „auf vielen Positionen sehr erfahren“ und „gespickt mit so ein paar potenziellen Weltklasse-Talenten“ – wenn auch nach der schlimmen Knieverletzung von Giannis Konstantelias (Kreuzbandriss) gleich wieder für mehrere Monate mit einem weniger.

Er habe das 2:0 zum Bundesliga-Start gegen den Hamburger SV mit drei Freunden verfolgt. „Wir waren richtig euphorisiert erstmal. Dann kam die Verletzung, wo wir gedacht haben: ‚Das kann nicht sein.‘ Es hat so Spaß gemacht, ihm zuzuschauen“, sagte Hummels über Konstantelias: „Aber ich sehe den BVB trotzdem durch die Transfers sehr spannend. Da kann eine Euphorie aufkommen in den nächsten Wochen im Verein und bei den Fans.“