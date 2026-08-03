„Ich habe noch Hunger“: Dzeko verlängert auf Schalke

SID 03.08.2026 • 15:22 Uhr Nach dem Aufstieg und der WM hängt der 40-Jährige noch eine Saison Bundesliga dran - und will S04 mit seiner Erfahrung zum Klassenerhalt verhelfen.

Aufstiegsheld Edin Dzeko bleibt dem Fußball-Bundesligisten Schalke 04 erhalten. Wie der Klub am Montag mitteilte, erneuerte der 40 Jahre alte Bosnier seinen ausgelaufenen Vertrag und unterschrieb bis Sommer 2027. „Der Bundesliga-Aufstieg gehört zu den Highlights in meiner Laufbahn. Das war außergewöhnlich“, sagte Dzeko: „Ich habe noch Hunger. Und ich will unserer Mannschaft auch in der Bundesliga helfen.“

Nach Informationen der Bild-Zeitung sind die Verantwortlichen an ihre Gehaltsobergrenze gegangen. „Edin hat Schalke 04 in seinen bisherigen rund viereinhalb Monaten etwas Besonderes gegeben. Er war Leistungsträger und Fan-Liebling und durch seine Persönlichkeit auf und neben dem Platz immer Vorbild. In den Gesprächen in den vergangenen Wochen wurde deutlich, dass Edin immer noch brennt. Deswegen haben wir die Überzeugung, dass er uns auch in der Bundesliga helfen wird“, betonte Youri Mulder, Direktor Profifußball bei S04.

Dzeko war im Januar von der AC Florenz gekommen und hatte Schalke mit sechs Toren und drei Vorlagen zur Bundesliga-Rückkehr verholfen. Sein Vertrag endete am 1. Juli, seitdem war der WM-Teilnehmer vereinslos. Schalkes Verantwortliche hatten sich in der Zwischenzeit redlich bemüht, die Erfolgsgeschichte um ein weiteres Kapitel in der Bundesliga zu verlängern. Insbesondere Trainer Miron Muslic, der in Bosnien und Herzegowina geboren ist und sich mit Dzeko bestens versteht, hatte intensiv geworben.

Mit Robin Gosens trifft er nun auf einen ehemaligen Teamkollegen aus Florenz. Wie sein bosnischer Nationalmannschaftskollege Nikola Katic soll Dzeko am Dienstagvormittag beim öffentlichen Training erstmals wieder auf dem Platz stehen.