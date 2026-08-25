Im TV enthüllt: Schweinsteiger wollte Dzeko zum FC Bayern holen

SPORT1 25.08.2026 • 07:25 Uhr Bastian Schweinsteiger hätte gerne gemeinsam mit Edin Dzeko beim FC Bayern gespielt. Doch sein Plan ging leider nicht auf.

Bastian Schweinsteiger hat enthüllt, dass er einst Edin Dzeko zum FC Bayern lotsen wollte, mit seiner Mission aber leider keinen Erfolg hatte.

„Ich habe ja mal versucht, Edin Dzeko nach München zu holen, als er bei Wolfsburg war (Anm. d. Red.: Dzeko spielte von Juli 2007 bis Januar 2011 für den VfL Wolfsburg). Aber, es hat leider nicht geklappt“, sagte Schweinsteiger am Montagabend in der ARD.

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Sein Trainer Miron Muslic sagte in Anbetracht von Schweinsteigers Enthüllung: „Ich weiß, ich weiß, ich kenne die Geschichte.“

Als Moderatorin Esther Sedlaczek den Coach fragte, ob Dzeko selbst ihm davon erzählt hätte, meinte Muslic mit einem Lächeln: „Das möchte ich jetzt nicht verraten.“