Im TV enthüllt: Schweinsteiger wollte Dzeko zum FC Bayern holen

Bastian Schweinsteiger hat enthüllt, dass er einst Edin Dzeko zum FC Bayern lotsen wollte, mit seiner Mission aber leider keinen Erfolg hatte.
Schweinsteiger enthüllt Transfer-Idee
„Ich habe ja mal versucht, Edin Dzeko nach München zu holen, als er bei Wolfsburg war (Anm. d. Red.: Dzeko spielte von Juli 2007 bis Januar 2011 für den VfL Wolfsburg). Aber, es hat leider nicht geklappt“, sagte Schweinsteiger am Montagabend in der ARD.
DFB-Pokal: Dzeko überzeugt mit drei Scorern
Zuvor hatte Dzeko für den FC Schalke 04 beim 5:2 nach Verlängerung gegen den Halleschen FC als Einwechselspieler drei Scorerpunkte gesammelt und die Königsblauen damit in die 2. Runde des DFB-Pokals gerettet.
Sein Trainer Miron Muslic sagte in Anbetracht von Schweinsteigers Enthüllung: „Ich weiß, ich weiß, ich kenne die Geschichte.“
Als Moderatorin Esther Sedlaczek den Coach fragte, ob Dzeko selbst ihm davon erzählt hätte, meinte Muslic mit einem Lächeln: „Das möchte ich jetzt nicht verraten.“
Schweinsteiger legte noch einmal nach: „Wir wollten ihn auf jeden Fall holen. Hat leider nicht geklappt, dass der Edin gekommen ist. Aber mit seiner Art und Weise wie er Fußball spielt, ist er super für die Bundesliga, ganz klar.“