"Jede Minute hilft": Paderborn sammelt Punkt und Erfahrung

SID 30.08.2026 • 06:10 Uhr Der Aufsteiger freut sich nach dem 0:0 in Mainz über einen gelungenen Start in die Bundesligasaison.

Wunschlos glücklich war Ralf Kettemann trotz des gelungenen Comebacks des SC Paderborn in der Fußball-Bundesliga nicht. „Ganz happy ist man wahrscheinlich nie“, sagte der Trainer des Aufsteigers nach dem 0:0 zum Auftakt beim FSV Mainz 05 – und doch überwog die Freude über den Punktgewinn: „Unter dem Strich fahren wir glücklich nach Hause.“

Dazu hatten die Ostwestfalen, die zum dritten Mal nach 2014/15 und 2019/20 in der höchsten deutschen Liga spielen, nach einem couragierten Auftritt in Rheinhessen auch allen Grund. Zwar musste das Team in der Mainzer Arena einige knifflige Situationen überstehen, die „Nullfünfer“ waren die überlegene Mannschaft. „Die zweite Halbzeit hat mir nicht gefallen, was den Ballbesitz angeht“, merkte Kettemann an – offensiv fand Paderborn insgesamt zu wenig Lösungen. Und tankte doch Selbstvertrauen für die restliche Spielzeit, in der es für den Klub einzig um den Klassenverbleib geht.

Der Anfang bei diesem Vorhaben ist gemacht, die ersten Erfahrungen im Oberhaus sind gesammelt. „Die Jungs waren angespannt“, sagte Kettemann über seine Profis – zehn seiner aufgebotenen Startspieler erlebten in Mainz ihr Bundesligadebüt. „Jede Minute hilft, jeder Pass hilft, jeder Zweikampf hilft“, resümierte der Coach daher: „Es ist eine junge Truppe von Menschen, die sich auf in dieses Abenteuer macht.“