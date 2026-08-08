Bayern? „Das habe ich auch gelesen“

SID 08.08.2026 • 06:04 Uhr Das VfB-Abwehrtalent Finn Jeltsch hat die DFB-Auswahl fest im Blick - den FC Bayern dagegen (noch) nicht.

Das angebliche Interesse des FC Bayern lässt Stuttgart Abwehrtalent Finn Jeltsch kalt, dafür hat er umso mehr die Nationalmannschaft im Blick.

„Auf jeden Fall, das ist ganz klar mein Ziel. Für Deutschland zu spielen, war schon in den U-Nationalmannschaften etwas absolut Besonderes. Und falls sich Jürgen Klopp dann meldet, würde ich mich riesig freuen. Es ist ein großer Traum“, sagte der 20-Jährige im Interview mit der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten.

Mögliches Bayern-Interesse? „Nichts womit ich mich beschäftige“

Dass angeblich der deutsche Rekordmeister um ihn buhlt, hält das VfB-Juwel von sich fern.