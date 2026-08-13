Julian Nagelsmann kostet den FC Bayern weitere Millionen

Philipp Heinemann 13.08.2026 • 11:23 Uhr Der FC Bayern "bezahlt" offenbar immer noch für Julian Nagelsmann. Auch deshalb kommt es jetzt zu einem Testspielkracher.

Julian Nagelsmann hat den FC Bayern einst eine Ablöse von 25 Millionen Euro gekostet – doch auch rund fünf Jahre nach seiner Verpflichtung fließt noch Geld an RB Leipzig.

Wie die Bild-Zeitung berichtet, ist das kommende Testspiel der Münchner in der Allianz Arena Teil des Deals, den die beiden Bundesligisten einst aushandelten.

Demnach geht es beim sogenannten Telekom Cup am Samstag (15.30 Uhr) auch um die Erlöse aus der Partie: eine Summe von drei Millionen Euro soll an die Roten Bullen gehen. Die Partie wurde demnach bereits vor Jahren vereinbart.

Bayern schuldet Leipzig noch ein weiteres Testspiel

Nagelsmann stand letztlich bis März 2023 in München unter Vertrag. Anschließend wurde er für drei Jahre Bundestrainer.

Das jetzt anstehende Testspiel zwischen den Bayern und Leipzig ist derweil nicht nur Teil einer finanziellen Abmachung, sondern auch eine sportliche Standortbestimmung für beide Teams kurz vor dem Pflichtspielauftakt.

Gespielt wird wie gewohnt über 90 Minuten, bei einem Remis geht es anschließend direkt ins Elfmeterschießen.