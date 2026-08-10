Bericht aus England: Kane-Entscheidung beim FC Bayern steht bevor

SPORT1 10.08.2026 • 10:50 Uhr Woche der Wahrheit bei Harry Kane? Der Superstar soll in Kürze zum FC Bayern zurückkehren - und dann schnell einen neuen Vertrag erhalten.

Die Vertragsverlängerung von Harry Kane beim FC Bayern rückt offenbar näher. Wie die englische Times berichtet, will der deutsche Rekordmeister die entscheidenden Gespräche mit dem Stürmerstar führen, sobald dieser aus seinem WM-Urlaub zurückkehrt.

Die Tendenz sei demnach klar: Eine neuerliche Unterschrift des 33-Jährigen wird erwartet, er werde sich bis 2029 an die Münchner binden.

Der Engländer würde damit zwei weitere Jahre an seinen aktuellen, bis 2027 laufenden Kontrakt anhängen. Kane selbst soll sich angeblich sogar eine Laufzeit bis 2030 vorstellen können.

FC Bayern: In dieser Größenordnung soll der neue Kane-Deal liegen

Finanziell soll sich bei einer Einigung wenig ändern: Große Gehaltsanpassungen wird es dem Bericht zufolge nicht geben – Kane winken weiterhin rund 25 Millionen Euro brutto pro Saison, womit er der Topverdiener im Münchner Kader bliebe.

Noch befindet sich Kane im WM-Urlaub, wie seine französischen Kollegen Dayot Upamecano und Michael Olise wird er erst gegen Ende der Woche in München zurückerwartet. Dann könnte es zu den entscheidenden Verhandlungen kommen.

Dass die Personalie Kane vor der neuen Saison geklärt werden soll, hatte Bayerns Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen bereits Ende Mai am Rande der Meisterfeier angekündigt: „Wir haben uns relativ frühzeitig in diesem Jahr einmal verabredet, dass wir noch vor der neuen Saison die Thematik abgearbeitet haben wollen.“

Konkrete Angebote für Kane bleiben wohl aus

Auch aus der restlichen Vereinsführung gab es zuletzt deutliche Signale für eine Fortsetzung der Zusammenarbeit. Ehrenpräsident Uli Hoeneß sagte am Rande des Trainingslagers am Tegernsee: „Ich habe mit Harry diesbezüglich nicht direkt gesprochen. Aber ich höre, dass er sich superwohl in München fühlt und wir uns mit ihm auch superwohl. Es gibt eigentlich keinen Grund, dass er im nächsten Jahr weggehen sollte.“

Laut der Times gab es im aktuellen Sommer auch keine konkreten Angebote für Kane, der beim FC Barcelona aber zumindest auf dem Zettel gestanden haben soll.

Der FC Bayern hatte Kane im Sommer 2023 für die kolportierte Ablösesumme von rund 95 Millionen Euro von Tottenham Hotspur verpflichtet – Hoeneß bezeichnete den Transfer in der Vergangenheit als einen der besten der Vereinsgeschichte.

Die Zahlen geben ihm recht: In der vergangenen Saison erzielte Kane in 51 Pflichtspielen 61 Tore und erhöhte damit seine Gesamtausbeute für den FC Bayern seit seinem Wechsel auf 146 Treffer. Titel sammelte er in München ebenfalls bereits reichlich: zwei deutsche Meisterschaften, den DFB-Pokal und den deutschen Supercup.