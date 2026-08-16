Mit 32 Jahren ist Schluss: Joachim Löw macht ihn zum Nationalspieler

SID 16.08.2026 • 17:57 Uhr Philipp Max beendet seine Karriere offiziell - Joachim Löw machte ihn einst zum deutschen Nationalspieler.

Der dreimalige Nationalspieler Philipp Max beendet seine Karriere. Wie der langjährige Bundesliga-Profi in den Sozialen Netzwerken mitteilte, sei er „relativ schnell zu dem Entschluss gekommen, dass es das Beste ist, die Schuhe jetzt an den Nagel zu hängen“.

Max, der in seiner Karriere unter anderem für den FC Augsburg, Eintracht Frankfurt und den FC Schalke 04 auf dem Platz stand, spielte zuletzt für Gamba Osaka in Japan.

Auch Mario Götze verabschiedet sich

„Ein Kapitel geht zu Ende“, sagte Max in einem Video auf Instagram, das Ausschnitte seiner Karriere zeigte und in dem auch Ex-Teamkollege Mario Götze zu Wort kam: „Ich bin schon traurig, dass man das, für was man gelebt und sein ganzes Leben gearbeitet hat, hinter sich lässt.“

Nach seinem Abschied aus Frankfurt verbrachte Max anderthalb Jahre bei Panathinaikos Athen, zuletzt stand der Linksfuß kurzzeitig von März bis April in Osaka unter Vertrag. Dort kam er aber nicht zum Einsatz und verließ den japanischen Klub daraufhin wieder.