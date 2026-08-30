Karetsas schwärmt von BVB-Fans: "Ich war total geschockt"

SID 30.08.2026 • 12:21 Uhr Der 18-Jährige zeigt sich nach seinem Bundesliga-Debüt gegen Hamburg schwer beeindruckt von der Unterstützung von den Rängen.

Flügelspieler Konstantinos Karetsas von Borussia Dortmund hat nach dem gelungenen Saisonstart in der Fußball-Bundesliga von der Unterstützung der BVB-Fans geschwärmt. „Mal ehrlich, es war einfach surreal. Dieser Saisonauftakt war der Wahnsinn. Es war so laut, ich war total geschockt, meine Ohren taten weh“, sagte der 18-Jährige nach seinem Bundesliga-Debüt beim 2:0 (2:0) gegen den Hamburger SV im Sport1-Interview.