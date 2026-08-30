Karetsas schwärmt von BVB-Fans: "Ich war total geschockt"

Flügelspieler Konstantinos Karetsas von Borussia Dortmund hat nach dem gelungenen Saisonstart in der Fußball-Bundesliga von der Unterstützung der BVB-Fans geschwärmt. „Mal ehrlich, es war einfach surreal. Dieser Saisonauftakt war der Wahnsinn. Es war so laut, ich war total geschockt, meine Ohren taten weh“, sagte der 18-Jährige nach seinem Bundesliga-Debüt beim 2:0 (2:0) gegen den Hamburger SV im Sport1-Interview.
Karetsas schwärmt von BVB-Fans
Der 18-Jährige zeigt sich nach seinem Bundesliga-Debüt gegen Hamburg schwer beeindruckt von der Unterstützung von den Rängen.
Konstantinos Karetsas ist beeindruckt von den BVB-Fans
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Schon beim Aufwärmen sei die Stimmung auf den Tribünen „unglaublich“ gewesen, sagte Karetsas, der anschließend das 1:0 von Serhou Guirassy in der 9. Minute mustergültig vorbereitete. „Sobald das Spiel losging, hat uns das Energie gegeben. Bei jeder guten Aktion, die wir machen, sind sie so laut. Sie feiern jeden Eckball und Einwurf. Ich glaube, sie werden ein sehr wichtiger Teil unserer Saison sein.“