Kleindienst nennt "15 Tore" als persönliches Ziel

SID 28.08.2026 • 05:36 Uhr Auch für Gladbach formuliert Kleindienst ehrgeizige Ziele und hofft auf einen einstelligen Tabellenplatz.

Tim Kleindienst kehrt nach seiner langen Auszeit voller Ehrgeiz auf den Platz zurück. Für die kommende Saison würde er „alles, was Richtung 15 Tore von mir geht“, als „super“ bezeichnen, sagte der Kapitän von Borussia Mönchengladbach im Interview mit RTL/Sky.

Der sechsmalige Nationalspieler Kleindienst hatte fast die gesamte vergangene Saison wegen einer Knieverletzung verpasst. „Vor zwei Jahren waren es 16 Tore. Wenn das wieder eintritt, wäre das perfekt. Es kommt auf viele Faktoren an: Die eigene Form nach elf Monaten Verletzungszeit und die Gesamtperformance der Mannschaft. Ich stehe jetzt nicht jeden Morgen auf und sage „Du musst 17 Tore machen“, sagte der 30-Jährige.

Kleindienst: Wir sollten uns steigern

Die Borussia startet am Samstag (15.30 Uhr) bei RB Leipzig in die neue Saison. Auch für den Klub formulierte Kleindienst ehrgeizige Ziele. „Der Anspruch sollte sein, dass wir einen einstelligen Tabellenplatz erreichen. Die Saison sollte deutlich konstanter sein als die vergangene Spielzeit. Die war einfach nicht gut“, sagte der Stürmer.