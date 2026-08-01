Knieverletzung stoppt Neu-Mainzer Martel

SID 01.08.2026 • 11:12 Uhr Nach seiner Blessur in einem Testspiel ist noch offen, wie viele Wochen Eric Martel ausfallen wird.

Neuzugang Eric Martel vom Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 muss wenige Wochen vor Saisonstart eine Zwangspause einlegen.

Der defensive Mittelfeldspieler hat im Testspiel gegen Shabab Al-Ahli am Freitag (1:0) eine Innenbandverletzung im rechten Knie erlitten und steht „in den nächsten Wochen“ nicht zur Verfügung, wie der Verein nach Untersuchungen in Kufstein/Österreich am Samstag mitteilte.