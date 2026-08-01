Knieverletzung stoppt Neu-Mainzer Martel

Neuzugang Eric Martel vom Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 muss wenige Wochen vor Saisonstart eine Zwangspause einlegen.
Knieverletzung stoppt Mainz-Zugang
Nach seiner Blessur in einem Testspiel ist noch offen, wie viele Wochen Eric Martel ausfallen wird.
Am Knie verletzt: Eric Martel muss pausieren
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Der defensive Mittelfeldspieler hat im Testspiel gegen Shabab Al-Ahli am Freitag (1:0) eine Innenbandverletzung im rechten Knie erlitten und steht „in den nächsten Wochen“ nicht zur Verfügung, wie der Verein nach Untersuchungen in Kufstein/Österreich am Samstag mitteilte.
Die Ausfallzeit richte sich nach dem Heilungsverlauf, erklärten die Rheinhessen weiter. Der vom 1. FC Köln gewechselte frühere deutsche U21-Kapitän verbleibt demnach aber im Trainingslager in Hopfgarten und wird am Mittwoch plangemäß mit der Mannschaft zurück nach Mainz reisen.