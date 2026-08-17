Köln holt Stürmer Dallinga

SID 17.08.2026 • 18:51 Uhr Der 26 Jahre alte Niederländer kommt zunächst auf Leihbasis. Laut Medienberichten hat der FC zudem eine Kaufoption.

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln stärkt seine Offensive mit Thijs Dallinga. Der Klub verkündete am Montag die Leihe des niederländischen Stürmers für eine Saison. Medienberichten zufolge sicherte sich der FC zudem eine Kaufoption für den 26 Jahre alten Dallinga, der vom FC Bologna aus Italien kommt.

„Er ist ein Stürmer, den wir intensiv beobachtet haben und der viele Eigenschaften mitbringt, die wir für unsere Offensive gesucht haben“, sagte Kölns Geschäftsführer Thomas Kessler: „Mit seiner Erfahrung aus verschiedenen europäischen Topligen und seinem Profil erweitert er unsere Möglichkeiten im Angriff und sorgt für zusätzliche Qualität sowie Konkurrenzkampf innerhalb des Kaders.“