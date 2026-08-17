Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Bundesliga
Bundesliga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
WEISSE WESTE
TEAMS
TORJÄGER
Bundesliga>

Köln holt Stürmer Dallinga

Köln holt Stürmer Dallinga

Der 26 Jahre alte Niederländer kommt zunächst auf Leihbasis. Laut Medienberichten hat der FC zudem eine Kaufoption.
Neu beim FC: Thijs Dallinga
© picture-alliance/ANSA via ZUMA Press/SID/Elisabetta Baracchi
SID
Der 26 Jahre alte Niederländer kommt zunächst auf Leihbasis. Laut Medienberichten hat der FC zudem eine Kaufoption.

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln stärkt seine Offensive mit Thijs Dallinga. Der Klub verkündete am Montag die Leihe des niederländischen Stürmers für eine Saison. Medienberichten zufolge sicherte sich der FC zudem eine Kaufoption für den 26 Jahre alten Dallinga, der vom FC Bologna aus Italien kommt.

„Er ist ein Stürmer, den wir intensiv beobachtet haben und der viele Eigenschaften mitbringt, die wir für unsere Offensive gesucht haben“, sagte Kölns Geschäftsführer Thomas Kessler: „Mit seiner Erfahrung aus verschiedenen europäischen Topligen und seinem Profil erweitert er unsere Möglichkeiten im Angriff und sorgt für zusätzliche Qualität sowie Konkurrenzkampf innerhalb des Kaders.“

Dallinga berichtete von „sehr guten Gesprächen“ mit Trainer René Wagner. Vor seiner Zeit in Italien hatte er in Frankreich und den Niederlanden gespielt.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite