1. FC Köln vor Saisonstart mit Verletzungspech

SID 09.08.2026 • 13:16 Uhr Der 1. FC Köln muss kurz vor dem Pflichtspielstart einen personellen Rückschlag verkraften. Auf der rechten Abwehrseite zeichnet sich dadurch bereits eine neue Rollenverteilung ab.

Der 1. FC Köln muss zum Start der Fußball-Bundesliga auf seinen Rechtsverteidiger Sebastian Sebulonsen verzichten.

Wie der Klub am Sonntag mitteilte, zog sich der 26-Jährige eine Muskelverletzung im Oberschenkel zu und „fällt bis auf Weiteres aus“. Schon beim 2:1 (1:1) im Testspiel gegen Real Sociedad San Sebastian fehlte der Norweger kurzfristig.

Profitiert jetzt Castro-Montes?

Profiteur des Ausfalls ist wohl Alessio Castro-Montes. Der Belgier duelliert sich mit Sebulonsen um die Position hinten rechts. Nun dürfte er in den ersten Pflichtspielen gesetzt sein. Zunächst trifft Köln im DFB-Pokal auf den Drittligisten Würzburger Kickers (24. August), im ersten Ligaspiel empfängt der FC die TSG Hoffenheim (29. August).