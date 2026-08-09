Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Bundesliga
Bundesliga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
WEISSE WESTE
TEAMS
TORJÄGER
Bundesliga>

1. FC Köln vor Saisonstart mit Verletzungspech

Bitterer Rückschlag für Köln

Der 1. FC Köln muss kurz vor dem Pflichtspielstart einen personellen Rückschlag verkraften. Auf der rechten Abwehrseite zeichnet sich dadurch bereits eine neue Rollenverteilung ab.
Der 1. FC Köln gewinnt sein Testspiel gegen Real Sociedad San Sebastián mit 2:1. Für Aufsehen sorgt dabei ein kurioses Eigentor, das zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich führt.
SID
Der 1. FC Köln muss kurz vor dem Pflichtspielstart einen personellen Rückschlag verkraften. Auf der rechten Abwehrseite zeichnet sich dadurch bereits eine neue Rollenverteilung ab.

Der 1. FC Köln muss zum Start der Fußball-Bundesliga auf seinen Rechtsverteidiger Sebastian Sebulonsen verzichten.

Wie der Klub am Sonntag mitteilte, zog sich der 26-Jährige eine Muskelverletzung im Oberschenkel zu und „fällt bis auf Weiteres aus“. Schon beim 2:1 (1:1) im Testspiel gegen Real Sociedad San Sebastian fehlte der Norweger kurzfristig.

Profitiert jetzt Castro-Montes?

Profiteur des Ausfalls ist wohl Alessio Castro-Montes. Der Belgier duelliert sich mit Sebulonsen um die Position hinten rechts. Nun dürfte er in den ersten Pflichtspielen gesetzt sein. Zunächst trifft Köln im DFB-Pokal auf den Drittligisten Würzburger Kickers (24. August), im ersten Ligaspiel empfängt der FC die TSG Hoffenheim (29. August).

Sebulonsen war im vergangenen Sommer von Bröndby IF an den Rhein gewechselt. In seiner Premierensaison absolvierte er 33 Spiele.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite