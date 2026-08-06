Kompany: „Es ist schwierig, besser zu werden“

SID 06.08.2026 • 12:09 Uhr Der Bayern-Coach strebt dennoch die höchsten Ziele an und hofft auf Verbesserungen.

Das Ziel ist das Triple – doch Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany hat drei Wochen vor dem Ligastart nach einer fast perfekten Saison schon einmal vor allzu hohen Erwartungen gewarnt. „Es ist schwierig, besser zu werden – es geht ja nicht nur um die Pokale, die wir gewonnen haben, sondern auch um die Anzahl der Tore und der Spiele, die wir gewonnen haben. Das ist möglich, aber schwierig“, sagte der Belgier vor dem zweiten Test des deutschen Rekordmeisters auf der Asienreise gegen Aston Villa am Freitag (14.00 Uhr MESZ/FC Bayern TV Plus) in Hongkong.

„Jetzt im Moment sage ich: Unser Ziel ist es, die Champions League zu gewinnen, daran gibt es keinen Zweifel. Und während der Saison werde ich sagen, dass wir uns auf das nächste Spiel konzentrieren müssen“, führte Kompany weiter aus.

Doch um die hohen Ziele auch erreichen zu können, „die Bundesliga zu gewinnen, den Pokal, die Champions League“, ergänzte der Coach, „dafür brauchen wir den gesamten Kader – fit und gesund. Den müssen wir gut verwenden und uns verbessern. Das haben wir schon getan, aber hoffentlich hilft uns das, unsere Ziele zu erreichen.“ Doublesieger Bayern hat seinen Luxuskader für rund 100 Millionen Euro noch mit Nathaniel Brown und Ismael Saibari verstärkt.