Kompany zu Verkaufskandidaten: „Mit Respekt behandeln“

SID 03.08.2026 • 12:48 Uhr João Palhinha, Sacha Boey und Bryan Zaragoza sollen die Bayern noch verlassen.

Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany will die Verkaufskandidaten des Rekordmeisters um João Palhinha trotz deren ungewisser Zukunft nicht komplett aussortieren. „Der Verein hat klar kommuniziert, damit sind wir alle auf demselben Stand. Aber am wichtigsten ist, dass wir sie mit Respekt behandeln. Wir werden weiter mit ihnen arbeiten“, sagte der Belgier auf der Asienreise der Münchner.

Die Bayern hatten zuletzt mehrfach betont, dass Palhinha, Verteidiger Sacha Boey und Flügelspieler Bryan Zaragoza keine Zukunft mehr im Verein haben, auch auf der Vereins-Website sind die drei Spieler nicht im Kader für die kommende Saison aufgelistet. Man sei „sehr offen, sie abzugeben“, hatte Sportvorstand Max Eberl zuletzt betont: „Sie haben einen Vertrag beim FC Bayern – das haben wir auch zu respektieren, den haben wir beide unterschrieben. Trotzdem glaube ich, dass für die Drei die Zukunft beim FC Bayern keine sein wird.“