Leihe mit Kaufoption: Atubolu wechselt nach Frankfurt

SID 28.08.2026 • 09:46 Uhr Der Keeper kommt vom SC Freiburg und soll der SGE die Sorgen auf der Torwartposition nehmen. In einem Jahr könnte eine Kaufpflicht greifen.

Torhüter Noah Atubolu ist nach seinem monatelangen Wechselpoker innerhalb der Fußball-Bundesliga zu Eintracht Frankfurt gewechselt. Dies bestätigten die Hessen am Freitag und damit vier Tage vor Schließung des Transferfensters. Der 24-Jährige verlängerte zunächst seinen ursprünglich bis 2027 laufenden Vertrag beim SC Freiburg um ein Jahr und konnte sich der Eintracht deshalb zunächst auf Leihbasis anschließen. Teil des Deals ist eine Kaufoption, die sich laut der Mitteilung der Frankfurter „unter bestimmten Voraussetzungen“ in eine Kaufpflicht umwandelt. Laut Sky liegt diese bei 13 Millionen Euro.

„Mit Noah Atubolu gewinnen wir einen starken, ambitionierten und zugleich bereits sehr erfahrenen Torhüter hinzu“, sagte Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche: „Er bringt großes Potenzial, viel Mentalität und die nötige Qualität mit, um unserer Mannschaft wichtige Impulse zu geben.“

Atubolu hatte zu Jahresbeginn frühzeitig seinen Wechselwunsch beim Europa-League-Finalisten hinterlegt, weil er sich gerne einem Spitzenklub der Premier League anschließen wollte. Die Breisgauer verpflichteten daraufhin frühzeitig den Bremer Mio Backhaus für die Vereinsrekordablöse von 12 Millionen Euro als Ersatz und komplettierten damit ihr Torhütertrio um die Ersatzkeeper Florian Müller und Jannik Huth.

Für Atubolu blieben trotz starker Vorsaison samt zwei DFB-Nominierungen die erhofften großen Angebote allerdings aus. Dementsprechend verbrachte der langjährige Stammkeeper die gesamte Vorbereitung noch in Freiburg, trainierte individuell abseits des Teams. Kurz vor Schließung des Transferfensters wurden schließlich die Gespräche mit der Eintracht konkreter. Da Frankfurt wohl die Ablöse für einen Kauf in diesem Sommer nicht stemmen kann, kam es zum Szenario mit Leihe samt Kaufoption und möglicher Kaufpflicht.

„Ich bin sehr froh, hier zu sein, und kann es kaum erwarten, bei Eintracht Frankfurt loszulegen“, sagte der Keeper: „Ich kenne die Stadt, den Klub und das Stadion und habe die Spiele hier immer als etwas Besonderes erlebt.“