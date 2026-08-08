Leipzig: Ouédraogo fällt mit Schulterverletzung erneut aus

SID 08.08.2026 • 14:16 Uhr Für den 20-Jährigen ist es der nächste gesundheitliche Rückschlag.

Nationalspieler Assan Ouédraogo wird dem Fußball-Bundesligisten RB Leipzig für „wenige Wochen“ fehlen. Wie der Klub zwei Wochen vor dem Ligastart bekannt gab, hat sich der Mittelfeldspieler in einem Zweikampf im Training „eine Kapselverletzung in der rechten Schulter zugezogen“. Diese werde „konservativ behandelt“.

Der verhängnisvolle Zweikampf hatte sich am Donnerstag zugetragen. Mit schmerzverzerrtem Gesicht musste er behandelt werden und griff sich dabei mehrfach an die Schulter, berichtete das Online-Portal „RBlive“.

Für Ouédraogo, der als Nachrücker bei der zurückliegenden WM im Kader der deutschen Nationalmannschaft stand, ist es der nächste gesundheitliche Rückschlag. Wegen einer Sehnenverletzung im linken Knie hatte er bereits Anfang des Jahres mehrere Monate aussetzen müssen.