Bundesliga: Bayer verkündet Leihe

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen verleiht Farid Alfa-Ruprecht erneut in die 2. Liga. Wie die Werkself am Donnerstag mitteilte, wechselt der 20 Jahre alte Außenstürmer für ein Jahr zu Hertha BSC. Alfa-Ruprecht war schon in der vergangenen Saison an den VfL Bochum verliehen worden.
Leverkusen verkündet Leihe
In Bochum erzielte der viermalige deutsche U20-Nationalspieler in 28 Spielen drei Tore und bereitete vier weitere vor. „Farid hat sich in dem Jahr in Bochum bereits gut entwickelt. Mit einer weiteren Saison und vielen Einsätzen auf herausforderndem Niveau wollen wir seine fußballerischen Fortschritte weiter vorantreiben“, sagte Leverkusens Fußball-Direktor Kim Falkenberg.
Alfa-Ruprecht wechselte 2025 aus den Nachwuchsteams von Manchester City nach Leverkusen. In Berlin soll er den Abgang von Leistungsträger Marten Winkler abfangen – und will sich für höhere Aufgaben empfehlen. „In Zukunft in der Bundesliga und im Europapokal das Kreuz auf der Brust zu tragen, ist ein großer Traum, den ich mir gerne erfüllen möchte“, sagte er. Alfa-Ruprecht steht in Leverkusen bis 2030 unter Vertrag.