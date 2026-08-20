Bundesliga: Bayer verkündet Leihe

SID 20.08.2026 • 11:43 Uhr Farid Alfa-Ruprecht wird in der kommenden Saison nicht für Bayer Leverkusen auflaufen. Stattdessen bekommt der Außenstürmer seine Chance in der 2. Liga.

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen verleiht Farid Alfa-Ruprecht erneut in die 2. Liga. Wie die Werkself am Donnerstag mitteilte, wechselt der 20 Jahre alte Außenstürmer für ein Jahr zu Hertha BSC. Alfa-Ruprecht war schon in der vergangenen Saison an den VfL Bochum verliehen worden.

In Bochum erzielte der viermalige deutsche U20-Nationalspieler in 28 Spielen drei Tore und bereitete vier weitere vor. „Farid hat sich in dem Jahr in Bochum bereits gut entwickelt. Mit einer weiteren Saison und vielen Einsätzen auf herausforderndem Niveau wollen wir seine fußballerischen Fortschritte weiter vorantreiben“, sagte Leverkusens Fußball-Direktor Kim Falkenberg.