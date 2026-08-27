Union Berlin: Auf einmal verkündet Coach Lustrinelli den Rekord-Abgang

SID 27.08.2026 • 14:42 Uhr Der Trainer gönnt dem Stürmer den Karriereschritt zu Hull City, der Union Berlin viel Geld einbringt. Der Abgang sei jedoch auch "ein Verlust".

Trainer Mauro Lustrinelli vom Fußball-Bundesligisten Union Berlin freut sich mit Stürmer Ilyas Ansah über seinen bevorstehenden Wechsel in die englische Premier League. „Ich bin sehr glücklich für ihn, ein sehr guter Mensch und Fußballer. Bei unserem System mit zwei Stürmern konnte er noch mehr von unserem Spiel profitieren und diesen Schritt in die Premier League machen. Wir verlieren einen Top-Spieler. Einen Spieler, der viel körperliche Struktur hat. Es ist ein Verlust“, sagte der Schweizer am Donnerstag.

Wie unter anderem Bild, Sky und der kicker zuletzt meldeten, wechselt der 21-Jährige zu Hull City. Sky berichtete von einer Ablöse von bis zu 24 Millionen Euro – Vereinsrekord für Union. Offiziell verkündet wurde aber bisher nichts. Ansah war erst im vergangenen Jahr vom SC Paderborn nach Berlin gegangen und kam in 33 Bundesligaspielen auf fünf Tore und drei Vorlagen. Mit Ansah verliert Union einen Angreifer, der für die Startelf vorgesehen war.

Ansah wechselt nach England

Derweil verkündete Union die Verpflichtung von Abwehrspieler Felix Uduokhai. Der 28-Jährige kommt von Besiktas Istanbul. Vor seiner Zeit in der Türkei spielte der Verteidiger für 1860 München, den VfL Wolfsburg und den FC Augsburg. Ob Uduokhai beim Ligaauftakt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Eintracht Frankfurt dabei sein wird, ist noch unklar.