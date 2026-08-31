TV-Sender landet Transfer-Coup: Sie wird die Nachfolgerin von Laura Wontorra

SID 31.08.2026 • 10:40 Uhr Während die europäischen Klubs auf den letzten Metern des Transferfensters noch um Top-Deals kämpfen, hat DAZN seine Hausaufgaben schon erledigt. Nach dem Abschied von Laura Wontorra verstärkt Valentina Maceri das Team.

Sportsender DAZN hat mit Valentina Maceri eine Nachfolgerin für Laura Wontorra gefunden. Die Sportjournalistin und ehemalige Fußballerin wird erstmals am kommenden Samstag in der Bundesliga-Konferenz des Streamingdienstes zum Einsatz kommen.

Nach dem Abgang von Laura Wontorra wird Maceri gemeinsam mit Michael Ballack als Experte zum ersten Mal vom Spiel TSG Hoffenheim gegen Borussia Dortmund (15.30 Uhr) aus Sinsheim durch die Konferenz führen. Das teilte DAZN am Montag mit.

Maceri will keine Wontorra-Kopie sein: „Habe meinen eigenen Stil“

Maceri tritt in ihrer neuen Rolle ein prominentes Erbe an, jedoch möchte sie nicht zur Wontorra-Kopie verkommen. „Laura hat großartige Arbeit geleistet. Ich werde aber nicht versuchen, sie zu kopieren, weil ich meinen eigenen Stil habe“, verdeutlichte sie. „Mein Ziel ist, dass sich die Zuschauer gut informiert und unterhalten fühlen“, lautet ihre Devise. Es gehe darum, „als Team Spaß zu haben“ und diesen auch „an die Zuschauer an den Bildschirmen“ zu vermitteln.

Maceri bringt langjährige Erfahrung als Sportjournalistin und TV-Moderatorin mit. Unter anderem moderiert sie die Champions League beim Schweizer Sender blue Sport und war zuletzt als WM-Expertin für WELT tätig. Zuvor arbeitete die Deutsch-Italienerin unter anderem für den Kicker und die Bild. Für SPORT1 war sie unter anderem als Co-Moderatorin der Sendung parallel zu den Champions-League-Übertragungen laufenden Sendung „Fantalk“ tätig.

Maceri greift auf eigene Erfahrungen aus dem Profi-Fußball zurück

Vor ihrer journalistischen Laufbahn spielte die 33-Jährige für den 1. FC Nürnberg und ASD CF Bardolino Verona Fußball und absolvierte Einsätze für mehrere U-Nationalmannschaften des DFB. Im Alter von 18 Jahren stand sie sogar in der Champions League auf dem Platz.

„Ich kenne den Fußball aus ganz unterschiedlichen Perspektiven – vom Platz, aus der Redaktion und aus dem Studio. Genau diesen vielseitigen Blick möchte ich in die Bundesliga-Berichterstattung bei DAZN einbringen. Ich bin stolz, dafür zu DAZN zurückzukehren, und freue mich sehr auf die neue Aufgabe“, erklärte die Moderatorin.

Die Vorfreude gilt insbesondere der Konferenz-Übertragungen am Samstagnachmittag. „Das ist Live-Berichterstattung in ihrer Reinform“, zeigte sie sich begeistert. „Fußballfans nichts Geileres als dieses Gefühl, wenn um 15.30 Uhr alle Spiele gleichzeitig angepfiffen werden und keiner weiß, wo als Erstes und als Nächstes ‚TOOOOOOR in…‘ gerufen wird“, führte sie zudem aus.