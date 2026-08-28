Mainz verleiht Böving nach Nürnberg

Im DFB-Pokal hatte William Böving noch für Mainz 05 getroffen, jetzt wechselt der Däne auf Leihbasis zum Fußball-Zweitligisten 1. FC Nürnberg. Der 23-Jährige erhofft sich von dem Transfer mehr Spielzeit. In der vergangenen Saison hatte der Angreifer 18 Pflichtspiele für die 05er absolviert.

Bei Mainz sei die „Konkurrenzsituation in der Offensive extrem“, sagte Sportdirektor Niko Bungert, „weshalb er mit der Aussicht auf mehr Startelfeinsätze den Wunsch nach einer Leihe geäußert hat. Wir glauben mit dem 1. FC Nürnberg dafür den richtigen Klub gefunden zu haben und wünschen Willi für seine Zeit dort alles Gute.“