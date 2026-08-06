Martínez: "Menschen helfen, den nächsten Schritt zu gehen"

SID 06.08.2026 • 05:40 Uhr Der Spanier Carles Martínez will die Bayer-Talente um Ibrahim Maza und Neuzugang Kennet Eichhorn entwickeln.

Bayer Leverkusens neuer Trainer Carles Martínez will die jungen Spieler des Werksklubs weiterentwickeln. „Das ist die Art von Arbeit, die ich besonders mag“, sagte der spanische Coach im Interview mit der Süddeutschen Zeitung. Sein Antrieb sei es, „Menschen zu helfen, den nächsten Schritt zu gehen“.

Im besonderen Fokus stehen dabei nicht nur Ibrahim Maza und der an einer Stoffwechselerkrankung leidende Kennet Eichhorn, sondern auch Christian Kofane und Eliesse Ben Seghir.

„Sie sind noch sehr jung und befinden sich in einer Phase, in der sie sich entwickeln müssen“, erklärte Martínez. Ein Wechsel in eine neue Liga bedeute für die Spieler „immer eine Anpassung“.

Martinez trainierte heutige Barca-Superstars

Für Martínez selbst war der Wechsel vom französischen Erstligisten FC Toulouse in die Bundesliga, die „etwas von Rock ’n‘ Roll“ habe, eine große Anpassung. Dass es aber ein „enorm wichtiger Schritt“ in seiner Karriere sei, war ihm von Anfang an klar. Als das Angebot von Bayer kam, musste er daher „nicht lange überlegen“.

Der 43-Jährige, der in der legendären Jugendabteilung La Masia des FC Barcelona Talente wie Gavi, Fermín López, Eric García oder Xavi Simons trainierte und förderte, sagte seinen Spielern dabei immer: „Habt den Mut, den nächsten Schritt zu gehen.“