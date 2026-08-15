Mathys Tel dreht auf

Alina Heidenreich 15.08.2026 • 19:10 Uhr Tottenham Hotspur gewinnt ein Testspiel gegen die TSG Hoffenheim mit 3:0. Dabei sticht insbesondere ein Ex-Profi des FC Bayern hervor.

Ein einstiger Abstiegskandidat lebt wieder – und der ehemalige Münchner Mathys Tel hat entscheidenden Anteil daran. Tottenham Hotspur gewann am Samstag ein saisonvorbereitendes Testspiel gegen die TSG Hoffenheim souverän im heimischen Stadion mit 3:0. Für die Spurs trafen Richarlison (35. Spielminute) und Mikey Moore (59./79.). Tel lieferte gleich zwei Assists.

Beim 2:0 legte der Franzose, der von 2022 bis 2025 beim deutschen Rekordmeister unter Vertrag stand, den Ball für Moore auf. Der ließ sich die Chance nicht nehmen und schob in die untere rechte Ecke ein. Auch der Siegtreffer ging auf eine Vorlage des Ex-Münchners zurück.

Nach einem Konter zog Tel in die Mitte und vollführte ein kleines Kunststück: Er schoss sich mit dem rechten Fuß an die Innenseite des linken Fußes, wonach der Ball passgenau den Weg entlang der Strafraumkante zu Moore prallte. Der vollendete per Flachschuss in die linke untere Ecke.

Noch in der vergangenen Spielzeit hatte der Londoner Klub lange gegen den Abstieg gespielt, sich nach 38 Spieltagen gerade so auf Rang 17 gerettet.

Hoffenheim und Tottenham treffen am Sonntag erneut aufeinander

Die Elf von TSG-Coach Christian Ilzer war engagiert in die Partie gegen den Premier-League-Club gestartet. Nationalkeeper Oliver Baumann verhinderte durch seine Paraden einen frühen Rückstand seines Teams, die Niederlage konnte aber auch er nicht abwenden.

Viel Zeit zum Durchatmen bleibt beiden Mannschaften nicht: Bereits am Sonntag (13 Uhr im LIVTICKER) steht ein erneutes Kräftemessen der beiden Mannschaften an. Dieses findet aber ohne Fans und unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.