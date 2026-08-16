Mbappé trifft: Real ohne Mühe bei Schalkes Jubiläumsparty

SID 16.08.2026 • 18:55 Uhr Der Superstar nimmt den Schwung von der WM mit nach Gelsenkirchen und wird zum Partycrasher.

Schalke 04 hat in seinem letzten Testspiel vor der Bundesliga-Rückkehr von Real Madrid die Grenzen aufgezeigt bekommen. Im Jubiläumsspiel zum 25-jährigen Bestehen der Arena auf Schalke verloren die Königsblauen gegen gnadenlose Königliche mit 0:3 (0:2). Während Superstar Kylian Mbappé mühelos an seine starken Auftritte mit Frankreich bei der WM anknüpfte, war es für Schalke die zweite deutliche Testspielniederlage in Folge.

Mbappé, der erst Anfang der Woche ins Training eingestiegen war, sorgte nach sechs Minuten für einen Stimmungsdämpfer in der ausverkauften Arena mit 62.136 Fans. Der 27-Jährige fing einen Rückpass von Ron Schallenberg ab und traf zur Führung. Innenverteidiger Dean Huijsen (25.) erhöhte nach einer Ecke per Kopf. Carlos Espi (57.) war nach der Pause erfolgreich.

Das Team von Trainer Miron Muslic, der bis zur 81. Minute auf Torjäger Edin Dzeko verzichtete, war besonders im ersten Durchgang unterlegen. Torhüter Loris Karius reagierte mehrfach glänzend. Gegen den frei stehenden Vinicius Junior (33.) gelang ihm eine starke Fußabwehr.

Reals Startrainer José Mourinho, der im Sommer nach Madrid zurückgekehrt war, nutzte den Test zur großen Rotation. Der spielfreudige Mbappé kam nach 45 Minuten nicht mehr aufs Feld, stattdessen wurde der deutsche Nationalspieler Antonio Rüdiger eingewechselt. Die vielen Wechsel taten der Dominanz der Gäste aber keinen Abbruch.

Abseits vom sportlichen Geschehen kam es Mitte des ersten Durchgangs zu einem emotionalen Moment. In der 25. Minute würdigte der Stadionsprecher die verstorbenen Vereinsikonen Rudi Assauer und Josef Schnusenberg, die Schalke in den letzten 25 Jahren nachhaltig geprägt hatten. Das Publikum applaudierte.