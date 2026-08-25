FC Bayern: Entscheidung um Jamal Musiala wohl gefallen

SPORT1 25.08.2026 • 11:07 Uhr Steht Jamal Musiala dem FC Bayern zum Ligastart zur Verfügung? Nun soll eine Entscheidung gefallen sein.

Nationalspieler Jamal Musiala wird dem FC Bayern auch beim Ligastart fehlen. Nach übereinstimmenden Medienberichten steht der 23-Jährige am Freitag (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) gegen den VfB Stuttgart nicht im Kader des deutschen Fußball-Rekordmeisters. Musiala soll stattdessen weiterhin möglichst behutsam und ohne Risiko an den Spielbetrieb herangeführt werden, heißt es.

Musiala war in der Vorbereitung auf die neue Saison bei zwei Testspielen auf dem Platz zusammengesackt. Der Bayern-Star machte Absencen wegen einer neurologischen Dysfunktion dafür verantwortlich. Deshalb hatte er auch beim Supercup in Dortmund (2:1) gefehlt.

Momentan trainiert der Zauberfuß individuell, nach SPORT1-Informationen wird das noch bis Mittwoch oder Donnerstag der Fall sein. Erst im Laufe der Woche soll Musiala wieder Teile des Mannschaftstrainings absolvieren. Wann er Trainer Vincent Kompany wieder zur Verfügung steht, ist offen.

Nach Stuttgart spielt der FC Bayern am 2. September im DFB-Pokal beim Zweitligisten VfL Osnabrück, in der Bundesliga geht es am 5. September bei Aufsteiger Schalke 04 weiter.

Kompany: Kein Druck auf Musiala

Kompany hatte schon vor dem Supercup betont, dass es keinen Druck auf Musiala gebe. Der Offensivspieler hatte zuletzt an seiner Medikation etwas geändert. Die Nebenwirkungen hatten wohl zu den Zusammenbrüchen geführt.

„Er hat ein bisschen reduziert, jetzt müssen wir wieder ein bisschen hochfahren“, hatte Sportvorstand Max Eberl erklärt. Man müsse „wieder dahin kommen, wo wir schon waren, wo er eben sehr, sehr lange anfallsfrei gewesen ist“.

Kompany hatte sich deshalb entspannt gegeben. Er sei bei dem Thema „total ruhig“. Der Bayern-Coach zeigte sich ohnehin überzeugt, dass Musiala zu alter Stärke zurückfindet.

Der Nationalspieler sei zuletzt schon wieder „nicht auf gleichem Level wie unsere besten Spieler gewesen, er war eine Stufe höher als unsere besten Spieler. So haben wir Jamal seit seiner Verletzung gegen Paris nicht mehr gesehen.“