Medien: BVB steigt aus El-Mala-Poker aus

SID 14.08.2026 • 12:12 Uhr Dortmund und Köln können sich offenbar nicht auf eine Ablösesumme für den Jungstar einigen.

Fußball-Vizemeister Borussia Dortmund ist offenbar aus dem Poker um Jungstar Said El Mala ausgestiegen. Das berichten Sky und Bild am Freitag. Nachdem der 1. FC Köln ein weiteres Angebot für den 19-Jährigen abgelehnt habe, sollen die Bosse des BVB den Rückzug aus den Verhandlungen „einstimmig“ beschlossen haben.

Der Transferpoker zwischen Dortmund und Köln zog sich seit Wochen. Der BVB scheiterte laut Medienberichten bereits mit mehreren Angeboten, die Rheinländer beharren demnach auf ihrer Ablöseforderung von 50 Millionen Euro.

Erst im Juli 2025 hatte El Mala seinen Vertrag bis zum 30. Juni 2030 verlängert – ohne Ausstiegsklausel. Der Flügelspieler überzeugte in Köln auf Anhieb. In seiner Premierensaison in der Bundesliga gelangen dem 19-Jährigen 13 Treffer und fünf Vorlagen. Den Sprung in den deutschen WM-Kader verpasste er nur knapp.