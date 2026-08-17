Medien: Füllkrug unmittelbar vor Rückkehr nach Bremen

SID 17.08.2026 • 20:17 Uhr Bereits am Dienstag soll der frühere Nationalstürmer seinen Medizincheck bei Werder absolvieren.

Die Rückkehr von Niclas Füllkrug zu Werder Bremen steht anscheinend unmittelbar bevor. Bild und Sky berichteten am Montagabend übereinstimmend, dass der frühere Nationalstürmer zunächst für eine Saison auf Leihbasis von West Ham United zu dem Fußball-Bundesligisten wechseln werde. Füllkrug soll den Medizincheck in Bremen bereits am Dienstag absolvieren. Werder wollte dies auf SID-Anfrage nicht kommentieren.

Der 33-Jährige steht bei West Ham noch bis 2028 unter Vertrag. Um die Rückkehr nach Bremen zu ermöglichen, soll er mit Gehaltskürzungen einverstanden sein. Füllkrug begann seine Profikarriere vor 14 Jahren bei Werder und spielte später von 2019 bis 2023 erneut für den Klub. In dieser Zeit wurde er zum Nationalspieler, anschließend lief er für eine Saison für Borussia Dortmund auf und wechselte schließlich nach England.