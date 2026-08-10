Harry Kane steht angeblich vor einer Vertragsverlängerung beim FC Bayern. Wie die englische Times berichtet, sollen in dieser Woche Gespräche zwischen dem 33 Jahre alten Torjäger und den Münchner über eine Zusammenarbeit bis 2029 beginnen, die Verhandlungen sollen nur noch Formsache sein. Der bisherige Vertrag von Kane, der vor drei Jahren für eine Ablösesumme von 100 Millionen Euro von Tottenham Hotspur kam, läuft bis Ende der kommenden Saison.
Medien: Kane vor Vertragsverlängerung
Kane wird nach seinem Urlaub Ende der Woche in München erwartet. Er hatte zuletzt Ende Mai nach dem Sieg im DFB-Pokal angekündigt, erst nach der WM, bei der England im Spiel um Platz drei 6:4 gegen Frankreich gewonnen hatte, über seine Zukunft beim FC Bayern reden zu wollen. Dabei machte der Engländer aber auch klar: „Jeder weiß, wie sehr es mir hier gefällt.“ Kane soll laut Times weiter rund 25 Millionen Euro pro Saison verdienen.
Münchens Vorstandschef Jan-Christian Dreesen hatte zuletzt Ende Juli erklärt, es gebe „von beiden Seiten ein großes Wollen, und jetzt müssen wir schauen, dass das große Wollen in der Schnittmenge zusammenpasst.“ Ehrenpräsident Uli Hoeneß sagte vor eineinhalb Wochen am Rande des Trainingslagers am Tegernsee, er habe mit Kane nicht direkt gesprochen, „aber ich höre, dass er sich super wohlfühlt in München“.