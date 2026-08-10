Medien: Kane vor Vertragsverlängerung

SID 10.08.2026 • 14:24 Uhr Der Torjäger wird nach Informationen der Times seinen Vertrag um zwei weitere Jahre bis 2029 verlängern.

Harry Kane steht angeblich vor einer Vertragsverlängerung beim FC Bayern. Wie die englische Times berichtet, sollen in dieser Woche Gespräche zwischen dem 33 Jahre alten Torjäger und den Münchner über eine Zusammenarbeit bis 2029 beginnen, die Verhandlungen sollen nur noch Formsache sein. Der bisherige Vertrag von Kane, der vor drei Jahren für eine Ablösesumme von 100 Millionen Euro von Tottenham Hotspur kam, läuft bis Ende der kommenden Saison.

Kane wird nach seinem Urlaub Ende der Woche in München erwartet. Er hatte zuletzt Ende Mai nach dem Sieg im DFB-Pokal angekündigt, erst nach der WM, bei der England im Spiel um Platz drei 6:4 gegen Frankreich gewonnen hatte, über seine Zukunft beim FC Bayern reden zu wollen. Dabei machte der Engländer aber auch klar: „Jeder weiß, wie sehr es mir hier gefällt.“ Kane soll laut Times weiter rund 25 Millionen Euro pro Saison verdienen.