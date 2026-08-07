Der Wechsel von Fisnik Asllani zu Fußball-Bundesligist RB Leipzig ist kurz vor der Unterschrift geplatzt. Wie sein Klub TSG Hoffenheim am Freitag bekannt gab, kommt der Transfer aufgrund „medizinischer Bedenken, die Leipzig angemeldet hatte“, nicht zustande.
„Medizinische Bedenken“: Asllani bleibt bei Hoffenheim
RB Leipzig entscheidet sich gegen den 23 Jahre alten Angreifer.
Bleibt in Hoffenheim: Fisnik Asslani
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Asllani (23), der mit elf Toren und zehn Vorlagen in der vergangenen Saison maßgeblich an der Europa-League-Qualifikation der TSG beteiligt war, sollte nach Informationen von Sky einen Vertrag bis 2031 in Leipzig erhalten. Der Angreifer hatte in Sinsheim erst vor einem Jahr bis 2029 verlängert, für den Wechsel wäre eine Ablöse in Höhe von 25 Millionen Euro fällig geworden.
„Fisnik hat bei der TSG eine bemerkenswerte Entwicklung genommen. Dass dieser Transfer nun nicht zustande kommt, ist für uns sportlich alles andere als eine schlechte Nachricht“, sagte Andreas Schicker, Geschäftsführer Sport: „Für uns ist völlig klar, dass Fisnik körperlich und sportlich auf höchstem Niveau performen kann. Wir stehen zu unserem Spieler.“