„Medizinische Bedenken“: Asllani bleibt bei Hoffenheim

SID 07.08.2026 • 21:31 Uhr RB Leipzig entscheidet sich gegen den 23 Jahre alten Angreifer.

Der Wechsel von Fisnik Asllani zu Fußball-Bundesligist RB Leipzig ist kurz vor der Unterschrift geplatzt. Wie sein Klub TSG Hoffenheim am Freitag bekannt gab, kommt der Transfer aufgrund „medizinischer Bedenken, die Leipzig angemeldet hatte“, nicht zustande.

Asllani (23), der mit elf Toren und zehn Vorlagen in der vergangenen Saison maßgeblich an der Europa-League-Qualifikation der TSG beteiligt war, sollte nach Informationen von Sky einen Vertrag bis 2031 in Leipzig erhalten. Der Angreifer hatte in Sinsheim erst vor einem Jahr bis 2029 verlängert, für den Wechsel wäre eine Ablöse in Höhe von 25 Millionen Euro fällig geworden.