"Meine schlechteste Saison": Bayer-Star denkt an Abschied

Philipp Heinemann 12.08.2026 • 12:30 Uhr Malik Tillman spricht offen über einen möglichen Abschied von Bayer Leverkusen - und erhebt Vorwürfe gegen seinen eigenen Verein und Ex-Trainer Hjulmand.

Malik Tillman denkt nach einer enttäuschenden Saison über einen Abschied von Bayer Leverkusen nach – und erhebt erneut Vorwürfe gegen seinen Verein sowie Ex-Trainer Kasper Hjulmand.

„Das, was ich bisher gezeigt habe, war nicht das, was ich kann. Die vergangene Saison war die schlechteste, die ich in meiner Karriere gespielt habe“, sagte der 24-Jährige im Interview mit der Sport Bild.

Wo die Gründe für die bescheidene Spielzeit (42 Spiele, acht Tore, ein Assist) lagen? „Vielleicht bin ich nicht richtig angekommen. Vielleicht lag es am Trainer“, erklärte Tillman. Gemeint ist Hjulmand, der mittlerweile durch Carles Martínez ersetzt wurde.

Tillman mit Vorwürfen gegen Leverkusen und Ex-Trainer

Tillman gestand zwar auch ein, dass er selbst verantwortlich sei und seine Leistung nicht gebracht habe. Aber es gebe „auch andere Faktoren, die wichtig sind und die helfen, damit das gelingt.“

Auf Nachfrage sagt er zunächst vage: „Nach der letzten Saison, mit allem, was passiert ist, ist das nicht einfach.“ Dann wurde Tillman aber doch konkret: „Es ging um das Vertrauen des Trainers und um die Rückendeckung aus dem Verein. Das sind Dinge, die mir gefehlt haben.“

Generell gebe es für ihn zwar keinen besseren Neustart als mit einem neuen Trainer. Dennoch stehe ein Abschied im Raum: „Das ist weiterhin ein Thema. Ich bin hier, weil ich den Trainer und seinen Plan kennenlernen will.“ Er beobachte die Entwicklung: „Das Transferfenster ist noch lange geöffnet.“