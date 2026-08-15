Mit Kaufoption: Elversberg leiht Frankfurt-Stürmer aus

SID 15.08.2026 • 15:09 Uhr Der Aufsteiger kann den Torschützenkönig der vergangenen Zweitliga-Spielzeit nach einer einjährigen Leihe fest verpflichten.

Bundesliga-Neuling SV Elversberg rüstet weiter auf und hat Torjäger Noel Futkeu von Eintracht Frankfurt geholt. Wie beide Klubs am Samstag bekannt gaben, wurde eine einjährige Leihe des Zweitliga-Torschützenkönigs der vergangenen Saison ausgehandelt.

Anschließend kann Elversberg den 23-Jährigen aufgrund einer Kaufoption fest verpflichten.

Elversberg freut sich auf Frankfurt-Profi

„Nach den vergangenen beiden Jahren in Fürth ist der Wechsel in die Bundesliga für mich der nächste Schritt, den ich unbedingt gehen wollte“, sagte Futkeu, der bereits in den vergangenen Spielzeiten von der Eintracht ausgeliehen wurde. In der vergangenen Saison erzielte er für Fürth 19 Tore.

„Durch die Verpflichtung von Noel ist es uns gelungen, einen Angreifer mit nachgewiesenem Torinstinkt zu verpflichten, der in den vergangenen Jahren in jeder Liga seine Qualitäten unter Beweis stellen konnte“, lobte Sportdirektor Christian Weber.