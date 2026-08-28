Trotz Transfergerüchten: Mainz setzt auf Star

SID 28.08.2026 • 14:50 Uhr Die Rheinhessen um Trainer Urs Fischer empfangen am ersten Spieltag Aufsteiger Paderborn.

Trainer Urs Fischer vom FSV Mainz 05 plant vor dem Start der neuen Bundesligasaison fest mit dem im Sommer auf dem Transfermarkt heiß gehandelten Kaishu Sano. „Er hat das Abschlusstraining bestritten und freut sich auf den Start morgen“, sagte Fischer vor dem Auftaktspiel am Samstag gegen Aufsteiger SC Paderborn (15.30 Uhr/Sky) auf die Nachfrage, ob der Japaner die Rheinhessen noch verlassen könnte.

Der defensive Mittelfeldspieler war nach einer starken Vorsaison in den vergangenen Wochen immer wieder mit einem millionenschweren Transfer ins Ausland in Verbindung gebracht worden. Zum Start fehlen hingegen werden Fischer verletzungsbedingt Paul Nebel, Eric Martel und Silas, die laut dem Coach aber allesamt „auf einem guten Weg“ seien. Der ebenfalls aus einer Verletzung zurückgekommene Benedict Hollerbach soll am Wochenende bei der U23 Spielminuten erhalten.

Sano trotz Gerüchten mit dabei